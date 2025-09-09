Gündem

Tesla, MultiPass’ı Duyurdu

YENİ MULTIPASS TANITIMI

Tesla, araçların tüm şarj noktalarından enerji almasını sağlayan yeni bir yeniliği kamuoyuna duyurdu. Şirket, “Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass’ı tanıtıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Kullanıcılar, anahtar kartını etkinleştirerek veya Tesla uygulaması üzerinden Tesla dışındaki şarj istasyonlarında araçlarını şarj edebilecek.

HOLLANDA’DA UYGULAMAYA GİRDİ

MultiPass uygulaması, Hollanda’daki Tesla sahipleri için bugün itibarıyla faaliyete geçti. Gelecek günlerde daha fazla ülkenin bu hizmette yer alması bekleniyor. Uygulama, uygun şarj istasyonlarını bulmayı ve şarj geçmişini takip etmeyi sağlıyor.

