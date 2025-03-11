Tesla’nın 700 Milyar Dolarlık Değer Kaybı

PİYASA DEĞERİNDEKİ DÜŞÜŞ

CNBC’nin haberine göre, Tesla hisseleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 15’lik bir düşüşle 222 dolar seviyesine geriledi ve bu durum şirketin piyasa değerini 700 milyar doların altına çekti. Bu düşüş, Tesla için son beş yıldaki en kötü işlem günlerinden birini temsil ediyor. 17 Aralık 2024’te, Trump’ın iş dostu politikaları ve deregülasyon vaatleriyle desteklenen iyimserlik sayesinde 1.5 trilyon dolarlık rekor bir piyasa değerine ulaşan Tesla, o tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde değer kaybediyor. Ocak ayı sonunda Musk’ın, Trump’ın yeni kurulan Hükümet Verimlilik Departmanı’nı yönetmek için Washington’a katılmasıyla başlayan süreçte, Tesla hisseleri üst üste yedi hafta boyunca gerileyerek halka açık bir şirket olarak tarihindeki en uzun kayıp serisini kaydediyor. Şirket, 2025’in başından bu yana yüzde 45 değer kaybederek S&P 500 endeksindeki en kötü performans gösteren şirket oldu.

SELLERDEKİ DÜŞÜŞ VE MUSK’IN TARTIŞMALI SİYASİ DURUŞU

Tesla’nın yaşadığı bu krizin temeli, şirketin performansındaki zayıflık ve Musk’ın tartışmalı siyasi duruşu olarak öne çıkıyor. 2024 yılında ABD’de Tesla satışları yüzde 7, dünya genelinde ise yüzde 1 oranında azaldı; bu, şirketin 10 yıldan fazla bir süredir yaşadığı ilk satış düşüşü olarak dikkat çekiyor. Aynı dönemde global elektrikli araç satışları yüzde 25 artarken, Tesla’nın eskimiş araç yelpazesi, artan kalite sorunları ve Çin’de BYD gibi uygun fiyatlı yerel rakiplerle rekabette gerilemesi, şirketin pazar payını olumsuz etkiliyor. Almanya’da ise Musk’ın aşırı sağcı AfD partisine destek vermesi, geçen ay Tesla araç kayıtlarında yüzde 76’lık çarpıcı bir düşüşe yol açtı. ABD’de ise Musk’ın Trump ile yakın ilişkileri, federal işçilerin toplu işten çıkarılmalarındaki rolü ve Ukrayna karşıtı söylemleri, Tesla’ya karşı tepkileri artırıyor. Bazı eyaletlerde Tesla bayilerinde protestolar düzenleniyor, sosyal medyada ise Cybertruck araçlarının vandalize edildiğine dair görüntüler dolaşıma giriyor. Bu gelişmeler, Tesla’nın müşteri tabanında ve yatırımcı güveninde ciddi bir erozyon yaşandığını gösteriyor.

TESLA’NIN GELECEĞİ OTOVOM ARAÇLARA BAĞLI

Tesla’nın piyasa değeri, büyük ölçüde Elon Musk’ın 2016’dan bu yana her yıl “gelecek yıl” teslim edileceğini vadettiği otonom araç teknolojisine dayanıyor. Ancak bu vaatlerin henüz gerçeğe dönüşmemesi, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline dair soru işaretlerini artırıyor. Yatırımcılar, Tesla’nın azalan satışları ve Musk’ın siyasete odaklanmasının, şirketin inovasyon ve üretim kapasitesini olumsuz etkilediğinden endişe taşıyor.

YOL AYRIMI DÖNEMİ

Tesla’nın seçim sonrası yaşadığı kısa süreli yükseliş, yerini derin bir düşüşe bırakmış durumda. Musk’ın siyasi angajmanlarının şirket üzerindeki baskıyı artırdığı bu dönemde, Tesla’nın hem operasyonel hem de imaj sorunlarını aşması gerekiyor. Şirketin, artan rekabet ve değişen piyasa dinamikleri karşısında nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki aylarda daha net bir biçimde ortaya çıkacak.