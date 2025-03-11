Tesla’nın Değeri 700 Milyar Dolar Altında

DÜŞÜŞE GEÇEN TESLA HİSSELERİ

Tesla hisseleri, yapılan bir habere göre pazartesi günü yaklaşık yüzde 15 oranında gerileyerek 222 dolar seviyesine düştü. Bu durum, şirketin piyasa değerinin 700 milyar doların altına inmesine neden oldu ve Tesla’nın son beş yıldaki en kötü işlem günlerinden birini temsil ediyor. 17 Aralık 2024’te, Trump’ın iş dostu politikaları ve deregülasyon vaadi ile desteklenen iyimserlikle 1.5 trilyon dolarlık tarihi rekor piyasa değerine ulaşan Tesla, o tarihten beri istikrarlı bir şekilde değer kaybediyor. Ocak ayı sonunda Musk’ın Washington’a katılmasıyla başlayan süreçte, Tesla hisseleri üst üste yedi hafta boyunca düştü ve bu durum, halka açık bir şirket olarak tarihindeki en uzun kayıp serisini oluşturdu. Şirket, 2025’in başından bu yana S&P 500 endeksinde yüzde 45 değer kaybederek en kötü performansı gösteren şirket konumuna geldi.

PERFORMANS DÜŞÜŞÜ VE SİYASİ TUTUMALAR

Tesla’nın yaşadığı bu sıkıntının temelinde, şirketin performansındaki zayıflık ve Musk’ın tartışmalı siyasi duruşu yatıyor. 2024 yılında ABD’deki Tesla satışları yüzde 7, dünya genelinde ise yüzde 1 oranında azaldı; bu, şirketin on yıldan uzun bir süredir yaşadığı ilk satış düşüşü olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde global elektrikli araç satışları yüzde 25 artarken, Tesla’nın eskiyen araç yelpazesi, artan kalite sorunları ve Çin’de BYD gibi uygun fiyatlı yerel rakiplerle rekabet edememesi, şirketin pazar payını olumsuz etkiliyor. Almanya’da ise Musk’ın aşırı sağcı AfD partisine destek vermesi, geçen ay Tesla araç kayıtlarında yüzde 76’lık büyük bir düşüşe yol açtı. ABD’de ise Musk’ın Trump ile yakın ilişkileri, federal işçilerin işten çıkarılmaları ve Ukrayna karşıtı söylemleri, Tesla’ya tepkilerin çoğalmasına neden oluyor. Bazı eyaletlerde Tesla bayilerinde protestolar düzenlenirken, sosyal medyada Cybertruck araçlarının vandalize edildiğine dair görüntüler paylaşılmakta. Bu gelişmeler, Tesla’nın müşteri tabanı ve yatırımcı güveninde ciddi bir erozyona işaret ediyor.

OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİSİNE BAĞLI GELECEK

Tesla’nın piyasa değeri, büyük ölçüde Elon Musk’ın 2016’dan bu yana her yıl “gelecek yıl” teslim edileceğini vaadiyle beklenen otonom araç teknolojisine dayanıyor. Ancak bu vaatlerin henüz gerçeğe dönüşmemesi, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında soru işaretlerini artırıyor. Yatırımcılar, azalan satışlar ve Musk’ın siyasete odaklanmasının şirkete inovasyon ve üretim kapasitesi açısından olumsuz etkide bulunduğuyla ilgili endişe duyuyor.

Tesla’nın seçim sonrası yaşadığı kısa süreli yükseliş, yerini derin bir çöküşe bırakmış durumda. Musk’ın siyasi angajmanlarının şirket üzerindeki baskıyı artırdığı bu dönemde, Tesla’nın hem operasyonel hem de imaj sorunlarını aşması gerekiyor. Şirketin artan rekabet ve değişen piyasa dinamikleri karşısında nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelecek.