Tesla Robotaksi Hizmetini Başlatıyor!

TESLA’NIN ROBOT TAKSİ HİZMETİ BAŞLIYOR

Tesla, Elon Musk’ın neredeyse on yıllık bekleyişinin ardından Austin sokaklarında ilk sürücüsüz taksilerini kullanıma sunarak otomobil üreticisi için yeni bir döneme adım atıyor. Bugün başlatılan sürücüsüz taksi hizmeti, şehrin sınırlı bölgelerinde birkaç araçla mütevazı bir şekilde gerçekleşiyor. Tesla, deneyim üzerine geri bildirim vermesi beklenen ilk sürücüleri titizlikle seçti, bu nedenle genel halkın sabretmesi gerekiyor. Ancak bu sade tanıtım, satışlarının düştüğü ve Musk’a karşı tüketicilerin tepkisinin arttığı bir dönemde, şirketi canlandırmak için yeni iş koluna güven duyan yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Tesla CEO’su, şirketin gelecek hedeflerini otonom sürüş, yapay zeka ve insansı robot teknolojileri üzerine inşa ediyor.

İLK TESTLER GERÇEKLEŞİYOR

Deepwater Asset Management’ın yönetici ortağı Gene Munster, bir röportajında “Bu ilk gerçek test. Olacak her şey, özellikle de olumsuz olanlar daha da güçlenecek. Tehlikede olan çok şey var.” açıklamasında bulundu. Tesla son dönemde, Model Y SUV’ların düzenli olarak görüldüğü Austin’de testlerini hızlandırdı. Musk, sosyal medya üzerinden bir videosunda aracının Austin’de direksiyon başında kimsenin olmadığı bir şekilde sürüldüğünü gösterdi. Lansman hakkında bazı detaylar, Tesla’nın tanıtımını yaptığı sosyal medya kullanıcılarının yeni robotaksi uygulamasına ve araç çağırma hizmetine erken erişim için seçildiğini duyurduğunun ardından belli oldu.

ROBOT TAKSİ KULLANIM DETAYLARI

Yayımlanan kullanım parametrelerine göre, robotaksilerin her gün sabah 6’dan gece yarısına kadar, havaalanı hariç olmak üzere, şehrin belirtilmemiş coğrafi alanlarında hizmet vermesi mümkün olacak. Ancak, kötü hava koşullarında hizmet sınırlı olabiliyor veya kullanılamıyor. Erken erişim sürecinde yolculuklar için ön yolcu koltuğunda bir “güvenlik monitörü” oturacak. Musk, Tesla’nın başlangıçta 10 ila 20 aracı kullanıma sunmayı ve birkaç ay içinde bu sayıyı bin araca ulaştırmayı planladığını ifade etti. Daha sonra, virajların ya da pedalın olmadığı, özel bir Cybercab modelinin tanıtılacağını da ekledi. Musk’ın otonomi alanındaki aşırı vaat geçmişi göz önüne alındığında, geçmişte yaptığı tahminlerin ne denli gerçekleşeceği ise belirsizliğini koruyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GÜVENLİK

Tesla, uzun zamandır “Tam Kendi Kendine Sürüş” adıyla, sürekli sürücü gözetimi gerektiren bir sistem sunuyor. Şirketin, robot taksi ağını insan sürücüsüz “denetimsiz” bir versiyonla çalıştırma planları bulunuyor. Ancak güvenlik, sürücüsüz araç operasyonlarında önemli bir unsur. Yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalar, şirketler için olumsuz dikkat çekebilir. General Motors’un daha önceki otonomi şirketi Cruise, bir yayanın yaralanması sonucunda Kaliforniya’da işletme ruhsatını kaybetti. Uber Technologies ise 2018’de bir yayaya çarparak ölümüne neden olan kazanın ardından sürücüsüz araç testlerini durdurdu.

AUSTIN’DA OTONOM ARAÇ OPERASYONLARI

Austin, otonom araç operasyonları açısından önemli bir merkez haline geldi. Waymo, Uber ile yaptığı işbirliği sayesinde şehirde büyümeyi sürdürürken, Amazon’a ait Zoox da burada test faaliyetleri yürütüyor. Teksas’ta Tesla, otonom araçlarını çalıştırmak için bazı kısıtlamalarla karşı karşıya. Sürücüsüz araçların, kameralarla donatılması, sigorta gereksinimlerine uyması ve trafik kurallarına riayet etmesi gerekiyor. Şu an için bir araç paylaşım lisansı gerekmiyor. Federal yetkililer, direksiyon veya pedal gibi sürücü kontrolleri olmayan otonom araçların kullanımını kolaylaştırmak için adımlar atıyor. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, bu ay yapılan açıklamada, muafiyet alma sürecinin hızlandırılacağını belirtti.