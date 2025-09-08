Tesla Şarj Ücretleri Artış Gördü

ŞARJ ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında 8 Eylül tarihinden itibaren şarj ücretlerine bir artış gerçekleştirdi. Yapılan zam ile birlikte Tesla araç sahipleri için kilovat-saat (kWh) başına olan şarj ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye yükseldi.

FARKLI MARKALARDA YÜKSEK ÜCRET

Supercharger ağının farklı marka elektrikli araç sürücülerine de açık olması, bu kullanıcılar için de ücretlerin artmasına yol açtı. Bu kapsamda, diğer marka elektrikli araç kullanıcıları için kWh başına uygulanacak ücret 10,60 TL’den 12,50 TL’ye çıktı.