Tesla Şarj Ücretleri Artış Gösterdi

YENİ ŞARJ ÜCRETİ DÜZENLEMESİ

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerini 8 Eylül itibarıyla güncelledi. Yapılan son zamla birlikte, Tesla araç sahiplerinin kilovat-saat (kWh) başına ödeyeceği şarj ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye çıkıyor.

DİĞER MARKALARA ETKİSİ

Şarj ağının farklı marka elektrikli araç sürücülerine açık olması, bu kullanıcılar için de fiyat artışına sebep oldu. Diğer marka elektrikli araç sahipleri, kWh başına 10,60 TL olan ücretin 12,50 TL’ye yükseldiğini görüyor.

UeFa, Yeray Alvarez’e 10 Ay Men!

Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Yeray Alvarez, Manchester United karşılaşması sonrası doping testinde yasaklı madde kullanımı nedeniyle 10 ay süreyle futboldan men edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerle Fidan Dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders zilini çaldı ve ardından öğrencilerle birlikte fidan dikti.

