Gündem

Tesla Şarj Ücretlerine Zam Yapıldı

tesla-sarj-ucretlerine-zam-yapildi

ŞARJ ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerinde 8 Eylül tarihinden itibaren önemli bir artış yaptı. Yeni düzenlemeyle, Tesla araç sahipleri için kilovat-saat (kWh) başına şarj ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye yükseldi.

DIĞER MARKALAR İÇİN DE ARTIŞ

Şarj ağı, farklı marka elektrikli araç sürücülerine de hizmet verdiği için bu kullanıcılar için de ücret değişti. Artık bu kullanıcılar için kWh başına şarj ücreti 10,60 TL’den 12,50 TL’ye çıkmış durumda. Bu zam, elektrikli araçların şarj maliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edremit'te yasa dışı göçmenlik faaliyetlerine yönelik operasyonda 28 düzensiz göçmen yakalandı ve Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Gündem

Hyundai Online Araç Satışını Başlattı

Otomotiv sektöründe dijital dönüşüm hız kazanıyor. Büyük bir marka, otomobil satışlarını çevrimiçi platformlarda gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.