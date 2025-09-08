Tesla Şarj Ücretlerine Zam Yapıldı

ŞARJ ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerinde 8 Eylül tarihinden itibaren önemli bir artış yaptı. Yeni düzenlemeyle, Tesla araç sahipleri için kilovat-saat (kWh) başına şarj ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye yükseldi.

DIĞER MARKALAR İÇİN DE ARTIŞ

Şarj ağı, farklı marka elektrikli araç sürücülerine de hizmet verdiği için bu kullanıcılar için de ücret değişti. Artık bu kullanıcılar için kWh başına şarj ücreti 10,60 TL’den 12,50 TL’ye çıkmış durumda. Bu zam, elektrikli araçların şarj maliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor.