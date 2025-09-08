Gündem

Tesla, Şarj Ücretlerine Zam Yaptı

ŞARJ ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında şarj fiyatlarına 8 Eylül itibarıyla güncelleme yaptı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte Tesla kullanıcıları için kilovat-saat (kWh) bazında şarj ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye çıkarıldı.

FARKLI MARKA KULLANICILARI ETKİLİYOR

Ayrıca, Tesla’nın şarj ağına erişim sağlayan diğer elektrikli araç sahipleri için de bir artış yaşandı. Bu kullanıcılar için kWh başına şarj ücreti, 10,60 TL’den 12,50 TL’ye yükseldi. Bu durum, elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir maliyet değişikliği anlamına geliyor.

