Teslim Olurlarsa Hayatları Bağışlanacak

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan çatışmada durumlar değişim göstermeye başladı. Donald Trump’ın yeniden başkanlık makamına geçmesinin ardından savaşın gidişatı Rusya’nın lehine bir yön aldı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile gece geç saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, konu hakkında “Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans” açıklamasında bulundu. Trump, Ukrayna askerlerinin zor bir durumda olduğunu aktararak, “İkinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmemiş bir katliam olacak” ifadesini kullandı. Beyaz Saray, Trump’ın temsilcisi Witkoff’un Putin ile görüştüğünü, ancak Trump’ın doğrudan Putin ile konuşmadığını duyurdu.

PUTİN’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Görüşmelerin ardından Putin de dikkat çekici bir açıklama yaptı. “Eğer Ukrayna teslim olursa hayatlarını bağışlayacağız” diyen Putin, teslim olunduğu takdirde askerlerin güvende olacağını belirtti. Ayrıca, Trump’ın barışı sağlama çabalarını desteklediği ve bunun için Kiev’in askerlere teslim olma talimatı vermesi gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA ORDUSU’NDAN TEPKİ

Ukrayna ordusu, Trump’ın askerlerin “çembere alındığı” iddiasına karşı çıktı. Ordu yaptığı açıklamada, “Askerlerimizin çembere alındığı bilgisi gerçek dışı. Ablukaya alınma durumu söz konusu değil. Daha iyi mevzilere çekildik” ifadelerini kullandı.

KREMLİN’İN YORUMLARI

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in Witkoff aracılığıyla Trump’a bazı sinyaller yolladığını belirtti. Peskov, ayrıca Putin’in Witkoff’tan ABD’nin Ukrayna konusundaki düşünceleri hakkında bilgi talep ettiğini aktardı. Peskov, ateşkes planına dair “ihtiyatlı iyimserlik” için nedenler olduğuna dikkat çekerek her iki tarafın da böyle bir çağrıya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

ZELENSKİ’DEN TEPKİ

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yı barış diplomasi sürecini engellemeye çalışmakla suçladı. Zelenski, “Rusya ateşkes sürecini kasıtlı olarak zorlaştırmak ve sürüncemede bırakmak için koşullar belirliyor” dedi.

TEMKİNLİ İYİMSERLİK VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın özel temsilcisi Witkoff’un Rusya’dan dönüşünün ardından yeniden toplanacaklarını açıkladı. Rubio, “Trump’ın farklı seçeneklerinin mevcut olduğunu biliyoruz. Ukrayna’da ateşkes sağlamak zorlu ve karmaşık bir durum. Temkinli bir iyimserlik içindeyiz” şeklinde konuştu.