Testo Taylan Gözaltına Alındı Sosyal Medyada Tartışmalı Video Nedeniyle

Testo Taylan rumuzuyla tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile “Müstehcenlik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danyıldız’ın “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlıklı video paylaşımlarında, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışların yer aldığını belirtti. Bu içeriklerin toplumda normalleşmesi tehlikesi taşıdığına dikkat çeken Başsavcılık, aynı zamanda genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların tespit edildiğini ve bu sebeplerle konu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAYINLAR

Başsavcılık, sosyal medya platformlarında yayımlanan içeriklerin incelendiğini aktardı. Yapılan açıklamada, sosyal deney veya eğlence denerken kadınlara yönelik aşağılayıcı davranışların sunulduğu, bu durumun kadınların aşağılanmasına ve tacizin normalleşmesine zemin hazırladığı vurgulandı. Danyıldız’ın yanı sıra Y.H. ve U.U. adlı kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Başsavcılığın açıklamasında, “Danyıldız, İstanbul’dan yayımladığı içeriklerle dikkat çekerken, diğer iki şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı. Arama kararı doğrultusunda adreslerde yapılan incelemelerde dijital materyallere el konuldu” bilgisi verildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve insan onurunu zedeleyebilecek eylemler karşısında yasal işlemlerin devam edeceği ifade edildi.