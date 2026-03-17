Testo Taylan Gözaltına Alındı Suçlamaları Ahlaka Aykırı

Testo Taylan rumuzuyla tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile “Müstehcenlik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlıklı video paylaşımı üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında, bu videoda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışların yer aldığını duyurdu. Bu eylemlerin, toplumda sıradan ve kabul edilebilir bir şekilde sunulmasının, kadınların aşağılanmasına yol açarak taciz eylemlerinin normalleşmesine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen içeriklerin de bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde Y.H ve U.U’nun İstanbul’da gözaltına alındığı, Testo Taylan’ın ise Kocaeli’nde yakalandığı bilgisi verildi. İlgili açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemeler ışığında, Testo Taylan tarafından paylaşılan videoların, “sosyal deney” ya da “eğlence” adı altında, kadınlara yönelik alçaltıcı ve müstehcen davranışlar içerdiği belirtildi. Bu davranışların toplumda rahatsız edici bir algı yaratma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

Aynı açıklamada, soruşturma çerçevesinde, Türk Ceza Kanunu’nun 216. ve 226. maddelerindeki suçlamalarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin İstanbul’da, Testo Taylan’ın ise Kocaeli’nde gözaltına alındığı bilgisi verildi. İstanbul’daki adreslerde yapılan arama işlemleri sonucunda dijital materyallere el konulduğu, soruşturmanın ise titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onuruna ve toplumsal barışa zarar verebilecek bu tür eylemlere karşı yasal çerçevede gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Kamuoyuna saygıyla bilgilendirme yapılmıştır.