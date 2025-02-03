Tether, 2024’te 13 Milyar Kâr Açıkladı

ABD HAZİNE TAHVİLLERİNDE YENİ REKOR

ABD Hazine tahvillerine yapılan yatırımlar 113 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yatırımın yanı sıra rezervler de ilk kez 7 milyar doları aştı. Tether, 2024 yılının dördüncü çeyreğine yönelik güvence raporunu yayımladı. Raporda, 31 Aralık 2024 itibarıyla ihraç edilen tokenler için rezerv olarak tutulan varlıkların ayrıntıları bulunuyor. Tether, 2024’te elde ettiği olağanüstü performansla dördüncü çeyrekte birçok alanda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken, yıllık net kârını da 13 milyar doların üzerine çıkardı. Ayrıca, grubun özsermayesi 20 milyar doları geçerek şirketin pazar liderliğini ve stratejik yatırımlarını yansıtıyor.

LIKİDİTE VE FİNANSAL DAYANIKLILIK

2024 yılı için toplam ihraç edilen USDT miktarı 45 milyar dolara ulaştı. Tether’in dördüncü çeyrekteki en önemli gelişmelerinden biri de ABD Hazine tahvillerine yaptığı 113 milyar dolarlık yatırımın, şirketi küresel çapta en büyük ABD Hazine tahili sahiplerinden biri haline getirmesi oldu. Bu durum, Tether’in likidite ve istikrara olan bağlılığını da gözler önüne seriyor. Tether’in olağan durum rezervi ilk kez 7 milyar doları aşarak yıllık bazda yüzde 36 artış gösterdi ve finansal dayanıklılığını pekiştirdi. Dördüncü çeyrek boyunca 23 milyar dolardan fazla USDT ihraç edildi. Tether, altın ve Bitcoin varlıklarının yıl boyunca yaklaşık 5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr sağladığını aktardı. ABD Hazine tahvilleri ve repo anlaşmalarından 7 milyar dolar gelir sağlanırken, diğer geleneksel yatırımlardan 1 milyar dolar daha elde edildi.

EL SALVADOR’DAKİ YENİ LİSANS

Önemli bir gelişme olarak, Tether International SA de C.V., El Salvador’da stabilecoin ihraççısı ve Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (DASP) lisansı aldı. Bu durum, Tether Grubu’nun yeni merkezi olarak konumlanırken, şirketin küresel finansal kapsayıcılığı artırma misyonunu güçlendiriyor. Şirket Yönetimi’nin 31 Aralık 2024 itibarıyla açıkladığı finansal verilere göre grubun konsolide toplam varlıkları 157,6 milyar dolar, toplam yükümlülükleri ise 137,6 milyar dollar olarak belirlendi. Dolaşımdaki Tether tokenleri için ayrılan rezervler 143,7 milyar dolar iken, Tether tokenleri ihraç eden şirketlerin yükümlülükleri 136,6 milyar dolara kaydedildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla rezerv varlıklarının toplam değeri, Tether token ihraç eden şirketlerin yükümlülüklerini 7,1 milyar doları aştı. Grubun yenilenebilir enerji, Bitcoin madenciliği, yapay zeka, telekomünikasyon, eğitim ve diğer sektörlerdeki özsermaye yatırımları, ihraç edilen tokenleri destekleyen rezervlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

TETHER CEO’SUNDAN AÇIKLAMALAR

Tether CEO’su Paolo Ardoino, 2024 yılı dördüncü çeyrek raporunu değerlendirirken “Tether’in 2024 yılı dördüncü çeyrek doğrulaması, şirketimizin finansal şeffaflık, likidite ve inovasyonda küresel bir lider olarak konumunu pekiştiriyor. ABD Hazine tahili varlıklarımızın 113 milyar doları aşması, rezerv fazlamızın 7 milyar doların üzerine çıkması ve yıl boyunca 45 milyar dolarlık yeni token ihraç etmemiz, Tether’in dijital varlık sektöründe istikrar ve güven açısından altın standart olmaya devam ettiğini gösteriyor. Grup özsermayemiz 20 milyar doları aştı. El Salvador’daki lisans başarımız ve dönüştürücü sektörlere yaptığımız yatırımlar, finansal kapsayıcılığı artırma ve dayanıklılığı güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.