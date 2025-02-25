TFF, 25. Hafta VAR Kayıtlarını Yayınladı

VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleştirilen üç maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını resmi YouTube hesabı aracılığıyla sesli ve görüntülü olarak yayınladı. Yayınlanan kayıtlar, VAR müdahaleleri sonrası alınan önemli kararlara ışık tutuyor.

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI ANINDAKİ KRİTİK KARAR

Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında, Konyaspor atağında Uros Radakovic’in ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulunduğu tespit edildi. Hakem Zorbay Küçük, başlangıçta pozisyona sarı kart gösterdi fakat VAR devreye girerek saha incelemesi önerdi. Küçük, monitörde izlediği pozisyonda ‘elle ihlal’ olduğunu belirleyerek sarı kartı iptal etti ve Radakovic’e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI VE FAUL İPTALİ

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmanın 83. dakikasında, Kasımpaşa’nın kaydettiği gol sonrası VAR, hakem Adnan Deniz Kayatepe’yi incelemeye davet etti. Kayatepe, görüntüleri izleyerek Da Costa’nın Petrusenko’ya faul yaptığını belirledi ve golü iptal etti. Bu pozisyonda Nuno da Costa da sarı kartla cezalandırıldı. Ayrıca, 90+3. dakikada Antalyaspor atağında kaleci Kenan Piric’in başarılı kurtarışı sonrası Mamadou Fall’ın topa dokunarak dışarı çıkardığı pozisyonda da VAR uyarısıyla hakem, Veysel Sarı’nın Fall’a kontrolsüz müdahalesini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI VE PENALTI KARARI

Alanyaspor ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın 65. dakikasında köşe vuruşu sonrası top dışarı çıkarken, VAR hakem Ozan Ergün’e inceleme önerdi. Görüntüleri izleyen Ergün, Adana Demirspor ceza sahasında Arda Okan’ın topa elle temas ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. TFF’nin paylaştığı bu görüntüler, maçlardaki kritik anların daha şeffaf değerlendirilmesine olanak sağladı.