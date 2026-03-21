TFF 29 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon Düzenledi

İçişleri Bakanlığı, 29 ilde düzenlenen DEAŞ’a karşı operasyonlarda toplam 139 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 14’ünün tutuklandığını açıkladı. Bakanlık yaptığı duyuruda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet başsavcılıkları iş birliğiyle, aralarında Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa’nın bulunduğu 29 ilde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

DEĞERLENDİRME VE DETAYLAR

İki hafta süresince yapılan operasyonlarda 139 şüpheli yakalanırken, bunlardan 14’ü tutuklandı, 9’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlılarla ilgili işlemler devam ediyor. Gözaltına alınan kişilerin, haklarında aranma kaydı olduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde aktif faaliyet gösterdikleri tespit edildi.