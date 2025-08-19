TFF Açıklama Yaptı: 14+2 Olacak mı?

TFF BAŞKAN VEKİLİ YABANCI SINIRI ÜZERİNE GÖRÜŞ BİLDİRİYOR

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı kontenjanı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

MEVCUT KURAL VE KULÜPLERİN TALEPLERİ

Kulüpler, A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, mevcut yabancı kuralının 12 + 2’den 12 + 2 + 2’ye revize edilmesini istemişti. Diğer bazı Süper Lig ekipleri ise, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz” şeklinde görüş bildirdi.