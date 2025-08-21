TFF, Bahis Nedeniyle PFDK’ya Sevk Edildi

ANAYASAL NEFES HATIRLATMA

2024’ün nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor mücadelesinde, TFF’nin YouTube kanalından gerçekleştirilen canlı yayın dikkat çekti. İzleyiciler, iki takımın da şut çekemediğini ve 90 dakikada yalnızca 2 korner atışının gerçekleştiğini gözlemledi. Karşılaşma boyunca Ankaraspor birtakım 10 faul yaparken, Nazilli Belediyespor ise 5 faul ile sınırlandı ve hakem oyunu yönetirken kart kullanmaya ihtiyaç duymadı. Bu mücadelenin ardından ise Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı başarmıştı.

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamakta gecikmedi. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin açıklaması şu şekilde: “Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

DİSİPLİN SEVKLERİ AÇIKLANDI

Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yapılan disiplin sevkinde 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya istendi. Yine, kulübün idarecisi Ahmet Okatan aynı tarihten itibaren margin tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmiştir. Ayrıca, futbolcuların da benzer şekilde tedbir uygulanarak sevkine karar verildi. Bunlar arasında, futbolcu Ahmet Daniel Akyıldız, kaleci antrenörü Ahmet Durak, futbolcu Anıl Atağ, Batuhan Kırdaroğlu ve Berat Arda Kara yer almakta.

Bahis oynama nedenleriyle disiplin cezasıyla karşılaşan futbolcular arasında, muhtelif tarihlerde “bahis oynaması” sebebiyle tedbirli olarak sevk edilen birçok oyuncu bulunuyor. Antrenörler ve masörler de aynı şekilde cezalarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, futbol camiasında geniş yankı bulmuş ve tartışmalara yol açmıştır.

MAÇIN ETKİLERİ

TFF’nin bu kararları, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor kulüpleri üzerinde ciddi etkiler yaratması olası. İlgili kulüpler ve şahıslar, yasalar çerçevesinde yollarını bulmak zorunda kalacak. Bahis oynama suçlamaları ise, futbol dünyasındaki şeffaflık ve güvenilirlik açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu gibi olaylar, merakla takip edilirken kulüplerin itibarını olumsuz etkileyebiliyor. Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un gelecek süreçte nasıl bir strateji geliştireceği de futbolseverler tarafından dikkatle izleniyor.