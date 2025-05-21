TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kupayı Verecek

TRİBÜNLERDEN GELEN PROTESTOLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u yenerek şampiyon olmasının ardından gerçekleştirilen kupa töreni, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik yoğun protestolarla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sonrası, lig kupasının kimin vereceği konusu merak edilmeye başlandı.

KUPAYI BİZZAT VERMEYE KARARLI

Edinilen bilgilere göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yapılan tepkilere rağmen geri adım atmayacak. Galatasaray’a 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluk kupasını kendisi vereceğini bildirdi. Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TFF Başkanı’nın bu açıklamaları sonrası dikkatler, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten ise bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.