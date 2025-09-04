TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Sert Tepki Verdi

İDDİALARA SERT TEPKİ

Milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Hacıosmanoğlu, “Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!” ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, bu tarz spekülasyonların milli takımın moralini bozmak için yapıldığını vurguladı.

PAYLAŞILAN POLEMİKLERİN AMACI

Önemli bir maç öncesinde gündeme gelen spekülasyonların, milli takımın birlikteliğini hedef aldığını belirten Hacıosmanoğlu, “Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!” şeklinde konuştu. Bu sözleriyle ortamı sarsmaya çalışanlara karşı sert bir duruş sergiledi.

GÜRİSTAN GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

A Milli Takım, Tiflis’te gerçekleştirdiği mücadelede Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle 3-2 galip gelerek gruptaki ilk maçında 3 puanı elde etti. Takım, 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile bir araya gelecek ve bu karşılaşma öncesinde moralleri yüksek.