Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: “Vatan hainleri burada!”

tff-baskani-haciosmanoglu-vatan-hainleri-burada

HAKLI TEPKİLER

Milli takım oyuncuları arasında yaşandığı iddia edilen sorunlara sert bir şekilde karşılık veren Hacıosmanoğlu, “Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!” şeklinde konuştu.

POLEMİKLERİN AMACI

Hacıosmanoğlu, önemli bir maç öncesinde ortaya çıkan spekülasyonların milli takımın birlik duygusunu zedelemeyi amaçladığını vurguladı ve “Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!” dedi.

GALİBİYET MORALİ

A Milli Takım, Tiflis’te gerçekleştirilen maçta Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle 3-2 galip gelerek gruptaki ilk karşılaşmasında 3 puanı elde etti. Takım, 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Gündem

“Filistin’i Tanırsan, Ülkeye Giremezsin!”

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması, İsrail ile Paris arasında gerginliğe neden oldu. İsrail Dışişleri Bakanı, Macron'un ziyareti için şartlı bir açıklama yaptı.
Gündem

“Milli Takım, Gürcistan’ı Yendi!”

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, Gürcistan karşısında kaydettikleri üçüncü golle arasındaki soğukluğa son vererek sevinçlerini birlikte paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.