TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: “Vatan hainleri burada!”

HAKLI TEPKİLER

Milli takım oyuncuları arasında yaşandığı iddia edilen sorunlara sert bir şekilde karşılık veren Hacıosmanoğlu, “Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!” şeklinde konuştu.

POLEMİKLERİN AMACI

Hacıosmanoğlu, önemli bir maç öncesinde ortaya çıkan spekülasyonların milli takımın birlik duygusunu zedelemeyi amaçladığını vurguladı ve “Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!” dedi.

GALİBİYET MORALİ

A Milli Takım, Tiflis’te gerçekleştirilen maçta Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle 3-2 galip gelerek gruptaki ilk karşılaşmasında 3 puanı elde etti. Takım, 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşılaşacak.