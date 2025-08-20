tff-den-bahis-nedeniyle-pfdk-ye-sevk

BAŞKANLAR VE FUTBOLCULAR PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor’un başkanları, futbolcuları ve teknik heyet üyeleri, ‘bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin sosyal medya kanalından canlı yayımlanan mücadelenin 90 dakikası boyunca her iki takım da şut atmadı; sadece 2 korner atışı kullanıldı. Ankaraspor’un 10, Nazilli Belediyespor’un ise 5 faul yapması dikkat çekerken, hakem kartlarına hiç başvurmadı.

PFDK’YA GÖNDERİLEN KULÜPLER

TFF’nin açıklamasına göre, hem Sincan Belediyespor (Ankaraspor) hem de Nazilli Belediyespor kulüpleri, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ iddiasıyla doğrudan PFDK’ye iletildi. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, çok sayıda kulüp yöneticisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör ve 2 masör şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edildi.