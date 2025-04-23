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TFF’den Deprem Üzerine Geçmiş Olsun Mesajı

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DEPREM MARMARA DENİZİ’NDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 12:49 sıralarında Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’daki birçok bölgede hissediliyor.

TFF’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremin ardından bir geçmiş olsun mesajı paylaşıyor. Mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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6.2 Mw Büyüklüğündeki Depremin Sesi Kaydedildi!

Kocaeli Üniversitesi'nden araştırmacılar, depremin sismik verilerini analiz ederek sesin, ana şok sırasında enerjiyi temsil eden spektral güç yoğunluğuyla başlangıçta tiz olduğunu açıkladı.
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