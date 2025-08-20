TFF’den Şike Sevkleri: PFDK’ye Yönlendirme

Spor

BAŞKANLAR VE FUTBOLCULAR ŞİKE VE BAHİS SUÇLAMASIYLA SEVK EDİLDİ

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un başkanları, futbolcuları ile teknik heyet üyeleri, ‘bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi. TFF’nin sosyal medya üzerinden canlı yayımlanan 90 dakikalık karşılaşmada taraflar, hiç şut çekmezken yalnızca iki korner atışı elde edildi. Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaparak, hakem kartına başvurmadı.

MÜSABAKANIN SONUCU ETKİLENDİ

TFF’nin açıkladığı bilgilere göre, Sincan Belediyespor (Ankaraspor) ve Nazilli Belediyespor kulüpleri, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ sebebiyle doğrudan disiplin kuruluna gönderildi. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, çok sayıda kulüp yöneticisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör ve 2 masör, şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili şike iddiaları üzerine kapsamlı bir disiplin süreci başlattı ve birçok kişi PFDK'ya sevk edildi.
