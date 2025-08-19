TFF’den Yabancı Kuralı Hakkında Açıklama

YABANCI SINIRI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı sınırı konusunu değerlendirdi. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” diyerek, mevcut durum hakkında net bir duruş sergiledi.

MEVCUT DURUM VE KURULLAR

Mevcut kurallara göre, kulüpler A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Bu kural, kulüplerin kadro yapılarını belirlemede önemli bir etken oluşturuyor.

KULÜPLERİN TALEPLERİ

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer bazı Süper Lig takımları, mevcut “12 + 2” yabancı kuralının “12 + 2 + 2” şeklinde değiştirilmesini istiyor. Ancak bazı Süper Lig ekipleri, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” şeklinde düşüncelerini belirtiyor. Bu durum, ligdeki takımların farklı görüşler sergilemesine neden oluyor.