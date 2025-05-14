TFF’den Yabancı Oyuncu Duyurusu! Revize Edildi

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu ile ilgili önemli güncellemeler yapıyor. Alınan karar doğrultusunda, 2025-2026 sezonunda A Takım Listesine yazılacak futbolcuların belirli kriterlere göre seçileceği belirtiliyor. 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular, A Takım Listesine dahil etmek için sözleşme imzaladıklarında 2 sezon boyunca bu kurala tabi olabiliyorlar.

YABANCI FUTBOLCU KURALLARI

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Bu 14 futbolcudan 12’sinin yaş sınırı bulunmazken, en az 2’sinin 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekecek. Bu düzenleme, kulüplerin genç yeteneklere fırsat verme amacı taşırken, oyuncuların uzun dönemli yatırımlarla da antrenman ve tecrübe kazanmasına olanak tanıyor.

GELECEK SEZON DEĞİŞİKLİKLERİ

2026-2027 sezonunda uygulanacak olan şartlar ise farklılık gösterecek. Bu sezon itibarıyla A Takım Listesine yazılacak yabancı futbolcular arasında en az 4’ünün 1 Ocak 2004 veya sonrası doğmuş olması zorunlu olacak. Bu değişiklik, ligdeki oyuncu yaş aralığını daha da genişletme ve genç oyuncuların gelişimlerini destekleme hedefini güdüyor.