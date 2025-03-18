TFF Derbi Hakemi İçin Tarih Belirledi

HAKEMİN BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilecek Beşiktaş ve Galatasaray derbisinin hakemi henüz kesinleşmedi. Siyah-beyazlı takım, bu önemli müsabakayı yabancı hakemle yönetmek istediklerini duyurdu.

YABANCI HAKEM KARARI MİLLİ ARADAN SONRA

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız.” diyerek, yabancı hakem meselesinin milli aranın ardından netleşeceğini belirtti.