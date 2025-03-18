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TFF Derbi Hakemi Kararını Açıklayacak

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BEŞİKTAŞ – GALATASARAY DERBİSİ HAKEMİ BELİRSİZLİĞİ

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş ile Galatasaray derbisi için hakem ataması henüz netleşmedi. Beşiktaş, maçın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesini istediğini açıkladı.

YABANCI HAKEM KARARI SONRA VERİLECEK

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, yabancı hakem konusuyla ilgili kararın milli aranın ardından alınacağını belirtti. Kavak, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız.” dedi.

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