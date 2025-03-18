Spor

TFF, Derbi Hakemini Milli Ara Sonrası Belirleyecek

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DERBİDE HAKEM BELİRSİZLİĞİ

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hakemi henüz belirlenmedi. Siyah-beyazlılar, bu önemli mücadelede yabancı hakem tercihinde bulunmak istediklerini duyurdu.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, yabancı hakem konusunun karara bağlanmasının milli aranın ardından yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında gerçekleşeceğini açıkladı. Kavak, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız.” şeklinde sözler sarf etti.

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