TFF Derbi İçin Hakem Kararını Açıklayacak

DERBİDE HAKEM TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş – Galatasaray derbisine hangi hakemin atanacağı henüz kesinleşmedi. Beşiktaş, bu önemli karşılaşmayı yabancı hakemle yönetilmesini istediğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV’de yaptığı açıklamada yabancı hakem meselesinin kararını milli aradan sonra vereceklerini bildirdi. Kavak, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız.” şeklinde konuştu.

MİLLİ ARA SONRASI KARAR VERİLECEK

Açıklamalar, derbi öncesi bekleyişi artırıyor. Futbolseverler, TFF’nin alacağı kararı merakla beklerken, Beşiktaş’ın yabancı hakem talebi de gündem oluşturuyor. Yönetim kurulunun toplantısıyla birlikte bu konunun netleşmesi hedefleniyor. Herkesin gözleri, milli aranın ardından yapılacak bu toplantıda olacak.