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TFF Derbiler İçin Yabancı Hakem Atıyor

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MİLLİ ARADAN SONRA DERBİ HAZIRLIKLARI

Süper Lig’deki milli aranın ardından dikkatler derbi maçlarına yöneliyor. 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ardından 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray, Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşmalar yaklaşırken hakem seçimleri üzerindeki tartışmalar devam ediyor. TFF’nin hakemlerle ilgili yeni bir karar aldığı bilgilere yansıdı.

YABANCI HAKEM ATAMALARI

Son gelen duyumlara göre; TFF, Beşiktaş ve Galatasaray ile Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maçlarda yabancı hakemlerin görev yapmasına yönelik hazırlık yapıyor. Süper Lig’in kalan haftalarında derbi karşılaşmaları, TFF Yönetim Kurulu kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun onayıyla yabancı hakemler tarafından yönetilecek. Özellikle 29 Mart’taki Beşiktaş – Galatasaray maçında sahada yabancı hakem düdük çalacak. Yönetim kurulu, bu kararı alarak herkes için eşitlik ve adalet sağlama hedefini güdüyor.

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