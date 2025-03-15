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TFF Derbiler İçin Yabancı Hakem Getiriyor!

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SÜPER LİG’DE DERBİLERDE YABANCI HAKEMLER GÖREV YAPACAK

Süper Lig’e verilecek milli aranın ardından, gözler oynanacak derbi karşılaşmalara dönüyor. 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Ardından, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Zorlu müsabakalar öncesi hakem tartışmaları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), hakem konusundaki kararını verdiği öğrenildi. Alınan son bilgilere göre; TFF, her iki karşılaşmaya da yabancı hakem atamayı planlıyor.

YABANCI HAKEMLER KALICI OLARAK YÖNETECEK

Süper Lig’in geri kalan haftalarında derbi karşılaşmalarını kalıcı olarak yabancı hakemler yönetecek. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu’nun kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun onayı ile alındı. 29 Mart’taki Beşiktaş – Galatasaray maçı, yabancı hakemler tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, bu kararı alırken, herkese eşit olma ve adalet duygusunu gözettiğini ifade ediyor.

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