Spor

TFF, Derbiler İçin Yabancı Hakemi Seçti

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Süper Lig’de milli aranın ardından dikkatler derbi karşılaşmalarına yöneliyor. 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Ardından 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli maçlar öncesi hakemlerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakem atamaları konusunda karar verdiği bildirildi.

YABANCI HAKEMLER GÖREV ALACAK

Son gelen bilgilere göre, TFF, her iki derbi karşılaşmasına da yabancı hakem atamayı düşünüyor. Süper Lig’in kalan haftalarında, TFF Yönetim Kurulu’nun kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun onayıyla derbi maçları kalıcı olarak yabancı hakemler tarafından yönetilecek. 29 Mart’taki Beşiktaş – Galatasaray mücadelesinde sahada yabancı hakem düdük çalacak. Yönetim Kurulu bu kararı alırken, herkes için eşitlik ve adalet anlayışını gözetiyor.

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