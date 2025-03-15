TFF Derbiler İçin Yabancı Hakemi Seçti

DERTBİ KARŞILAŞMALARI YAKLAŞIYOR

Süper Lig’de verilecek milli ara sonrasında spor dünyası, oynanacak derbi karşılaşmalarına odaklanıyor. 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bir diğer önemli maç ise 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek ve Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Bu zorlu karşılaşmalar öncesi hakem tartışmaları da gündemde yer alıyor.

YABANCI HAKEM ATAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakem atamalarıyla ilgili olarak bir karar aldığı bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre; TFF, hem Beşiktaş – Galatasaray hem de Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşmalarında yabancı hakem kullanmayı planlıyor. Bu uygulama, Süper Lig’in geri kalan haftalarında derbi maçlarının kalıcı olarak yabancı hakemler tarafından yönetilmesi yönünde bir karar olarak dikkat çekiyor. 29 Mart tarihli Beşiktaş – Galatasaray karşılaşmasında yabancı hakemin düdük çalacağı belirtiliyor. TFF Yönetim Kurulu, bu kararı alırken tüm takımlara eşitlik ve adalet sağlama amacı güdüyor.