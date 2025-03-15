Spor

TFF, Derbilere Yabancı Hakem Atayacak

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Süper Lig’e verilecek milli aranın ardından, futbolseverlerin dikkati derbi maçlarına yoğunlaşıyor. 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Ardından, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray, Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmalar öncesinde, hakemlerle ilgili tartışmalar devam ediyor. TFF’nin hakem atamalarıyla ilgili bir karar aldığı öğrenildi.

YABANCI HAKEMLER GÖREV YAPACAK

Süper Lig’in kalan haftalarında, derbi karşılaşmalarını yabancı hakemler yönetecek. Bu uygulama, TFF Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun onayı ile hayata geçiriliyor. 29 Mart’ta yapılacak Beşiktaş – Galatasaray maçında yabancı hakem düdük çalacak. Yönetim kurulu, bu kararı alırken tüm takımlara eşit olma ve adalet sağlama ilkesini gözetiyor.

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