TFF, FIFA Kararını Açıkladı: 6 Puan Silindi

FIFA’DAN PUAN SİLME CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın almış olduğu kararın detaylarını duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdiklerini bildirdi. TFF’nin açıklamasında, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ CEZA MÜJDESİ

FIFA, daha önceki haftalarda da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası uygulamıştı. Bu durum, kulübün ligdeki durumunu etkileyebilir ve gelecekteki performansını belirleyebilir.

