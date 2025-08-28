TFF, FIFA’nın 6 Puan Ceza Verdiğini Duyurdu

FİFA’DAN YENİ MALATYASPOR’A CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın almış olduğu kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. TFF’den yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ CEZA HATIRLATILDI

FIFA, geçtiğimiz hafta da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası vermişti. Bu durum, kulübün ligdeki durumunu etkilemesi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.