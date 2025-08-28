TFF, FIFA’nın 6 Puan Cezasını Açıkladı

FIFA’DAN YENİ MALATYASPOR’A CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın aldığı kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası uyguladı. TFF’den yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ CEZA GEÇEN HAFTAYDI

FIFA, geçtiğimiz hafta da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası vermişti. Bu süre zarfında kulüp, topladığı bu ceza ile birlikte ligdeki durumunu zorlaştıran bir süreçten geçiyor.