Spor

TFF, FIFA’nın 6 Puan Cezasını Açıkladı

tff-fifa-nin-6-puan-cezasini-acikladi

FIFA’DAN YENİ MALATYASPOR’A CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın aldığı kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası uyguladı. TFF’den yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ CEZA GEÇEN HAFTAYDI

FIFA, geçtiğimiz hafta da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası vermişti. Bu süre zarfında kulüp, topladığı bu ceza ile birlikte ligdeki durumunu zorlaştıran bir süreçten geçiyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Görüldü

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak edilen bir konu. Gram altın, 4.494 lira seviyesine ulaşarak rekor kırdı. 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları araştırılıyor.
Gündem

Eski Başkan, Silahlı Saldırıya Uğradı

İstanbul Çekmeköy'deki bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski spor kulübü başkanı Tuncay Meriç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Saldırgan aranıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.