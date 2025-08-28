Spor

TFF, FIFA’nın 6 Puan Cezasını Duyurdu

FIFA’NIN KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın almış olduğu kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası uyguladı. TFF tarafından yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesine yer verildi.

CEZALAR DEVAM EDİYOR

FIFA, daha önce de Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası uyguladı. Bu durum, kulüp için ciddi sorunlar yaratmaya devam ediyor ve ligdeki yarışma performansını etkiliyor.

