TFF, FIFA’nın 6 Puan Cezasını Duyurdu

FIFA KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın aldığı kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. TFF, yaptığı açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ CEZA DA HATIRLATILDI

FIFA, geçtiğimiz hafta da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası uygulamıştı. Bu durum, kulüp için önemli bir sıkıntı oluşturuyor. Yeni Malatyaspor, yaşadığı bu sorunlarla mücadele ederken, ligdeki performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

