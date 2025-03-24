TFF Maç Erteleme İddialarını Yalanladı

SÜPER LİG MAÇLARI İÇİN ERTELEME YOK

Sosyal medya platformlarında ve bazı haber kaynaklarında Süper Lig karşılaşmalarının bayram sonrasına erteleneceği yönünde bir takım iddialar dolaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu konuya dair bir açıklama gerçekleştirdi. TFF, önümüzdeki hafta yapılacak maçlarda herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti.

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, futbolseverlerdeki belirsizliği gidermeye yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor.