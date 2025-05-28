TFF, Olaylı Maçta Hükmen Galip Belirledi

MAÇLA İLGİLİ TFF KARARI

TFF, Elazığspor ile Van Spor FK arasında gerçekleşen müsabaka hakkında verdiği kararı açıkladı. Tribünlerden atılan nesneler sonucu yardımcı hakemin başına isabet ederek yaralanması nedeniyle durdurulan maç, tatil edilmişti. TFF Disiplin Kurulu, bu olaylar sonrasında Elazığspor’un hükmen 3-0 yenik sayılmasına karar verdi. Disiplin Kurulu’nun kulüplere gönderdiği yazıda, “Müsabakanın başlangıcından tatil edilmesine kadar geçen süre içerisinde ev sahibi takım taraftarlarının sahaya yaklaşık 1309 adet yabancı madde attığı, 177 adet yanıcı-patlayıcı madde kullandığı ve bunları da sahaya attığı, 232 adet stadyum koltuğunu kırdığı ve bir kısmını sahaya attığı” ifadelerine yer verildi.

OLAYLARIN DETAYLARI

Yazıda devamla, stadyum ekipmanlarına verilen zararın ve sahaya atılan yabancı cisimlerin neden olduğu olayların ayrıntıları da belirtildi. “Atmış oldukları yabancı cisimler nedeniyle müsabakanın yaklaşık 13 dakika durduğu, atılan bu maddelerin misafir takım mensuplarına isabet ettiği” bilgisi paylaşıldı. En son olarak, 56. dakikada yardımcı hakemin kafasına isabet eden bir sert cisim sebebiyle hakemin kafasında kanama oluştuğu, baş dönmesi yaşadığı ve bu nedenle müsabakaya devam edemeyeceği vurgulandı.

KULÜBE YAPILAN CEZALAR

Ayrıca, “Stadyumun tahliye kapılarının açılarak Çimentaş Elazığspor Kulübü’nün yaklaşık 4400 taraftarının biletsiz olarak stadyuma alındığı” ve bu seyircilerin de saha olaylarına karıştığı ifadesi geçiyor. Bu durum, stadyumun düzen ve disiplininin bozulmasına neden olduğu belirtildi. Bu sebeplerle, müsabakanın tatil edilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın 23. maddesinin 4. fıkrası gereği Elazığspor’un hükmen 3-0 yenik sayıldığı duyuruldu.

ELAZIĞSPOR’UN İTİRAZ HAKKI

Öte yandan, Elazığspor’un Tahkim Kurulu’na başvurarak itiraz hakkı bulunuyor. Ancak bu girişimin sonuçsuz kalması durumunda, 2. lig Play-off final mücadelesinin Van Spor FK ile Batman Petrolspor arasında oynanacağı bilgisi paylaşıldı.