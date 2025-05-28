TFF Olaylı Maçta Hükmen Galip Geldi

MAÇ KARARI DUYURULDU

TFF, Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan maç hakkında önemli bir karar verdi. Maç, tribünlerden atılan cisimlerin yardımcı hakeme isabet etmesi sonucunda yaralanmasından dolayı tatil edilmişti. TFF Disiplin Kurulu, yaşanan olaylar neticesinde Elazığspor’un hükmen 3-0 yenik sayılmasına karar verdi. Kulüplere gönderilen yazıda, “Müsabakanın başlangıcından tatil edilmesine kadar geçen süre içerisinde ev sahibi takım taraftarlarının sahaya yaklaşık 1309 adet yabancı madde attığı, 177 adet yanıcı-patlayıcı madde kullandığı ve bunları sahaya attığı, 232 adet stadyum koltuğunu kırdığı ve bir kısmını sahaya attığı, stadyum ekipmanlarına zarar verdiği” ifadelerine yer verildi.

TARAFTAR DAVRANIŞLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Ayrıca, yazıda atılan yabancı cisimler nedeniyle maçın yaklaşık 13 dakika süreyle durduğu ve bu maddelerin misafir ekip mensuplarına isabet ettiği belirtildi. Maçın 56. dakikasında, 2 nolu yardımcı hakemin kafasına isabet eden sert cisim sonucu hakemde kanama meydana gelmesi, baş dönmesi yaşanması ve onun üzerine bu nedenlerle maçın tatil edilmesi gündeme gelmiştir. Stadyum tahliye kapılarının açılmasıyla birlikte Çimentaş Elazığspor Kulübü’nün yaklaşık 4400 biletsiz taraftarının stadyuma alındığı ve bunların da saha olaylarına karışması, stadyum düzeninin bozulmasına sebep olarak gösterildi.

İTİRAZ İHTİMALİ VE SONRAKİ AŞAMALAR

TFF Disiplin Kurulu, olayların yoğunluğunu dikkate alarak Elazığspor’un hükmen yenik sayılmasına ve Van Spor FK’nin hükmen galip sayılmasına karar vermiştir. Elazığspor’un, bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak itiraz sonuçsuz kalırsa, 2. lig Play-off final maçı Van Spor FK ile Batman Petrolspor arasında gerçekleştirilecek.