TFF, Süper Lig’de 3 Maç Ertelendi

YENİ ERTELEME KARARLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında gerçekleşecek olan Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçlarının ertelendiğini açıkladı. TFF’nin yaptığı açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur” ifadesine yer verildi. Kulüplerin yazılı olarak yaptığı erteleme taleplerinin değerlendirildiği belirtilirken, bu üç karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı duyuruldu.

ERTELENEN MAÇLARIN TARİHLERİ DUYURULACAK

Federasyon, ertelenen üç maçın tarihleriyle ilgili ilerleyen günlerde bilgi vereceğini açıkladı. TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin Kocaelispor ile yapacağı maçın saatinin 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30 olduğuna dikkat çekerek, sarı-lacivertli kulübün bu karşılaşmanın ertelenmesi için bir talepte bulunmadığını belirtti.

3. VE 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Öte yandan, 3. ve 4. haftaların maç programları da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3. hafta maçları şu şekilde sıralandı:

– 22 Ağustos 2025 Cuma: 21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe

– 23 Ağustos Cumartesi: 21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği, 21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor

– 24 Ağustos Pazar: 19.00 Trabzonspor-Antalyaspor, 21.30 Kayserispor-Galatasaray

– Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

– Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

– Rizespor-Başakşehir: Ertelendi

– 25 Ağustos Pazartesi: 21.30 Eyüpspor-Alanyaspor

4. hafta programı ise şu şekilde:

– 29 Ağustos 2025 Cuma: 21.30 Göztepe-Konyaspor

– 30 Ağustos Cumartesi: 19.00 Kocaelispor-Kayserispor, 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK, 21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük, 21.30 Galatasaray-Rizespor

– 31 Ağustos Pazar: 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 19.00 Başakşehir-Eyüpspor, 21.30 Trabzonspor-Samsunspor, 21.30 Alanyaspor-Beşiktaş