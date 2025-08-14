TFF, Süper Lig’de Üç Maçı Erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasındaki Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur” ifadesine yer verildi. TFF, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerin başvurularını değerlendirerek, bu üç maçın ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
TARİHLERİN AÇIKLANMASI
Federasyon, ertelenen karşılaşmaların oynanacağı tarihleri daha sonra ilan edeceğini belirtti. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in Benfica ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin Kocaelispor müsabakasının 23 Ağustos Cumartesi saat 21.30’da oynanacağını duyurdu. Fenerbahçe, Kocaelispor maçının ertelenmesi için herhangi bir talepte bulunmadı.
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Ayrıca, Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları da açıklandı. TFF’den gelen açıklamaya göre, 3. ve 4. haftanın müsabaka programı şöyle belirlendi:
3. HAFTA
22 Ağustos 2025 Cuma: 21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe
23 Ağustos Cumartesi: 21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor
24 Ağustos Pazar: 19.00 Trabzonspor-Antalyaspor
21.30 Kayserispor-Galatasaray
Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi
Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi
Rizespor-Başakşehir: Ertelendi
25 Ağustos Pazartesi: 21.30 Eyüpspor-Alanyaspor
4. HAFTA
29 Ağustos 2025 Cuma: 21.30 Göztepe-Konyaspor
30 Ağustos Cumartesi: 19.00 Kocaelispor-Kayserispor
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray-Rizespor
31 Ağustos Pazar: 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19.00 Başakşehir-Eyüpspor
21.30 Trabzonspor-Samsunspor
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş