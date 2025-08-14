TFF, Süper Lig’de Üç Maçı Erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasındaki Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur” ifadesine yer verildi. TFF, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerin başvurularını değerlendirerek, bu üç maçın ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

TARİHLERİN AÇIKLANMASI

Federasyon, ertelenen karşılaşmaların oynanacağı tarihleri daha sonra ilan edeceğini belirtti. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in Benfica ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin Kocaelispor müsabakasının 23 Ağustos Cumartesi saat 21.30’da oynanacağını duyurdu. Fenerbahçe, Kocaelispor maçının ertelenmesi için herhangi bir talepte bulunmadı.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Ayrıca, Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları da açıklandı. TFF’den gelen açıklamaya göre, 3. ve 4. haftanın müsabaka programı şöyle belirlendi:

3. HAFTA

22 Ağustos 2025 Cuma: 21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe

23 Ağustos Cumartesi: 21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor

24 Ağustos Pazar: 19.00 Trabzonspor-Antalyaspor

21.30 Kayserispor-Galatasaray

Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Rizespor-Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi: 21.30 Eyüpspor-Alanyaspor

4. HAFTA

29 Ağustos 2025 Cuma: 21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi: 19.00 Kocaelispor-Kayserispor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray-Rizespor

31 Ağustos Pazar: 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş