TFF, Süper Lig’deki 3 Maçı Erteledi

ERTELENEN MAÇLAR DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında gerçekleşmesi gereken Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ile Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini bildirdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.” denildi. Açıklamada, kulüplerin yazılı erteleme taleplerinin değerlendirildiği belirtildi ve maçların yeni tarihinin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE’DEN TALEP YOK

TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in Benfica ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin Kocaelispor ile oynayacağı müsabakanın 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da yapılacağını duyurdu. Fenerbahçe kulübü, bu maçı erteletmek için herhangi bir talepte bulunmadı.

HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen açıklamaya göre, bu haftalardaki maç programı şu şekilde:

3. HAFTA

22 Ağustos 2025 Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Antalyaspor

21.30 Kayserispor-Galatasaray

Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Rizespor-Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 Eyüpspor-Alanyaspor

4. HAFTA

29 Ağustos 2025 Cuma:

21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Kayserispor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray-Rizespor

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş