TFF, Süper Lig’deki 3 Maçı Erteledi

ERTELENEN MAÇLAR DUYURULDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında gerçekleşmesi gereken Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ile Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini bildirdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.” denildi. Açıklamada, kulüplerin yazılı erteleme taleplerinin değerlendirildiği belirtildi ve maçların yeni tarihinin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE’DEN TALEP YOK
TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in Benfica ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin Kocaelispor ile oynayacağı müsabakanın 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da yapılacağını duyurdu. Fenerbahçe kulübü, bu maçı erteletmek için herhangi bir talepte bulunmadı.
HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI
Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen açıklamaya göre, bu haftalardaki maç programı şu şekilde:
3. HAFTA
22 Ağustos 2025 Cuma:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe
23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor
24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Antalyaspor
21.30 Kayserispor-Galatasaray
Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi
Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi
Rizespor-Başakşehir: Ertelendi
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 Eyüpspor-Alanyaspor
4. HAFTA
29 Ağustos 2025 Cuma:
21.30 Göztepe-Konyaspor
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Kayserispor
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray-Rizespor
31 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19.00 Başakşehir-Eyüpspor
21.30 Trabzonspor-Samsunspor
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş