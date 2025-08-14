TFF, Süper Lig’deki 3 Maçı Erteledi

ERTELENEN MAÇLAR DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında gerçekleştirilecek olan Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa mücadelelerinin ertelendiğini açıkladı. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu doğrultuda, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Süper Lig’in 3. haftasında oynanması gereken Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir FK ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

TARİHLER SONRA BELLİ OLACAK

Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağına dair açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

FENERBAHÇE’NİN MAÇI OYNANACAK

TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in Benfica takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin Kocaelispor ile yapacağı maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da gerçekleştireceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kocaelispor maçı için herhangi bir erteleme talebinde bulunmadı.

3. VE 4. HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

Öte yandan Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programlarının detayları duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen açıklamaya göre maç programı şu şekilde:

3. HAFTA

22 Ağustos 2025 Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Antalyaspor

21.30 Kayserispor-Galatasaray

Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Rizespor-Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 Eyüpspor-Alanyaspor

4. HAFTA

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Kayserispor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray-Rizespor

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş