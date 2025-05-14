Spor

TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Paylaştı

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VAR KAYITLARI PAYLAŞILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleştirilen 2 müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabında sesli ve görüntülü olarak yayınladı. Bu paylaşımlar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

İZLEYİCİLERİN İLGİSİ ÇEKİLİYOR

TFF, VAR kayıtlarını paylaşarak, maçlardaki hakem kararlarının daha anlaşılır hale gelmesini sağlıyor. Futbol dünyasında şeffaflık sağlamak amacıyla yapılan bu tür paylaşımlar, izleyicilerin VAR sistemine olan güvenini artırıyor.

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