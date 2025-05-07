TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Yayınladı

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 34. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını yayınladı. Bu kayıtlar arasında dikkat çeken bir an, Galatasaray ile Sivasspor arasındaki mücadelenin iptal edilen golü oldu.

SİVASSPOR’UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Maçta Sivasspor’un golüyle ilgili VAR ekranında yaşanan diyalog gündeme geldi. VAR hakemi, “Ekranı göster,” diyerek Ozan Ergün’ü bilgilendiriyor. Ozan Ergün, “Monitöre geliyorum, doğru mu?” diye soruyor. VAR, “Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim. Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens’in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?” şeklinde yanıtlıyor. Ozan Ergün ise, “Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım,” diyor.

Bu olay, VAR sisteminin uygulamaları ve hakem kararları hakkında önemli bir örnek teşkil ediyor.