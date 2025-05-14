TFF, VAR Kayıtlarını Youtube’da Paylaştı

VAR KAYITLARI PAYLAŞILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleşen iki maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube’da sesli ve görüntülü olarak yayınladı. Bu paylaşımlar, taraftarlar ve futbolseverler için önemli bir kaynak oluşturuyor. VAR kayıtları, maçlarda yaşanan kritik anların daha iyi anlaşılmasına ve hakem kararlarının şeffaf bir şekilde izlenmesine olanak tanıyor.

MAÇLARIN KAYITLARI İZLENEBİLİYOR

TFF, bu hamlesiyle futbol dünyasında hakemlik süreçlerine dair daha fazla bilgi edinilmesini sağlıyor. Futbolseverler, paylaşılan bu kayıtlar aracılığıyla maçlarda hangi kararların nasıl verildiğini gözlemleyebiliyor. Bu durum da futbolun daha anlaşılır hale gelmesine katkı sağlıyor.