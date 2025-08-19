TFF, Yabancı Kuralı Değişmeyecek

YABANCI SINIRI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı futbolcu sınırı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

MEVCUT KURAL NE?

Kulüpler, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Bu durum, takımların kadro planlamasındaki önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

KULÜPLERİN TALEPLERİ NELER?

Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig ekipleri, mevcut 12 + 2 kuralının 12 + 2 + 2 olarak revize edilmesini istiyor. Bunun yanında, bazı Süper Lig takımları da “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” şeklinde görüş belirtti. Bu tartışmalar, takımlar arasında farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor.