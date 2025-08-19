TFF Yabancı Kuralı Değişmeyecek

Spor

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı sınırıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama, mevcut durumun değişmeyeceği yönünde bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Mevcut kural çerçevesinde, kulüpler A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, mevcut 12 + 2 kuralının 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini talep etmişti. Ancak bazı Süper Lig ekipleri, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz” diyerek değişiklik istemediklerini belirttiler.

